Hartberger Torreigen, Austria Lustenau sichert sich Klassenerhalt

Surdanovic hatte einen Ball an der Strafraumgrenze geschickt abgedeckt und war gefoult worden. Den Freistoß flankte Fridrikas zur Mitte, wo sich Grujicic im Kopfball-Duell gegen Ungar durchsetzte und die Fans in Lustenau jubeln ließ. Denn schon ein Unentschieden gegen Ried hĂ€tte den Vorsprung auf Ried und Altach so groß werden lassen, dass der Aufsteiger in den letzten vier Runden nicht mehr einzuholen ist. Plavotic brachte die Freude ĂŒber den vorzeitigen Klassenerhalt ein bisschen ins Wanken. Der lange Verteidiger der Rieder köpfelte nach einem Eckball wuchtig zum Ausgleich ein (50.).

Doch Ried gelang nicht die FĂŒhrung. Im Gegenteil, Fridrikas schoss zum 2:1 fĂŒr Lustenau ein (73.). Ried schaffte aber doch noch einen Punkt, weil DiomandĂ© in der 96. Minute mit einem Traumschuss aus 30 Metern ausglich.