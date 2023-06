Harry Kane vor Wechsel innerhalb der Premier League

Der englische Teamkapitän Harry Kane strebt laut britischen Medien einen Wechsel innerhalb der Premier League von Tottenham zu Manchester United an. Kane habe seinem Arbeitgeber mitgeteilt, dass ein Wechsel ins Ausland für ihn nicht infrage komme, berichtete die englische Boulevard-Zeitung „The Sun“ am Donnerstag. Demnach will Tottenham den Topstürmer aber nur an einen ausländischen Klub verkaufen.