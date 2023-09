Harry Kane trifft drei Mal bei Bayern-Gala vor dem Oktoberfest

Seine Schusswadln unter Beweis gestellt hat am Samstag wieder einmal Timo Werner durch ein sehenswertes Tor. Der Leipziger Stürmer umkurvte gegen Mönchengladbach Goalie Nicolas und traf aus extrem spitzen Winkel via Innenstange zum 1:0 – es sollte der einzige Treffer der Partie bleiben. Damit ist der Fehlstart der Gladbacher in die neue Saison perfekt. Nie zuvor verlor der Klub seine ersten drei Heimspiele in Folge. Für Leipzig war es indes der sechste Sieg im siebenten Pflichtspiel.

Einen 1:0-Erfolg feierte auch Borussia Dortmund gegen Wolfsburg dank einer starken zweiten Hälfte und eines Tores von Marco Reus.

Bei Union Berlin gab Ex-Europameister Leonardo Bonucci sein Bundesliga-Debüt, das jedoch äußerst unglücklich verlief. Ein Foul der italienischen Abwehr-Ikone führte zu einem Elfmeter, den der gefoulte Hoffenheim-Torjäger Kramaric (22.) sicher verwandelte. Die Gäste feierten schließlich einen 2:0-Sieg.