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Fußball-WM 2026

Haiti gegen Schottland live: So steht es beim WM-Spiel

In der Gruppe C trifft Haiti am ersten Spieltag auf Schottland (3 Uhr/live Servus TV). Verfolgen Sie hier das Spiel live.
14.06.2026, 01:00

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Erstmals seit 1998 nimmt Schottland wieder bei einer WM-Endrunde teil. Am ersten Spieltag der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 treffen die Briten in Gruppe C um 3 Uhr (live ServusTV) auf Außenseiter Haiti.

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Verfolgen Sie hier das Spiel live.

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