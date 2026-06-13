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Haiti gegen Schottland live: So steht es beim WM-Spiel
In der Gruppe C trifft Haiti am ersten Spieltag auf Schottland (3 Uhr/live Servus TV). Verfolgen Sie hier das Spiel live.
Erstmals seit 1998 nimmt Schottland wieder bei einer WM-Endrunde teil. Am ersten Spieltag der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 treffen die Briten in Gruppe C um 3 Uhr (live ServusTV) auf Außenseiter Haiti.
Austragungsort ist das Gillette Stadium in Foxborough (USA).
Verfolgen Sie hier das Spiel live.
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