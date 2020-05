Haas: "Ihre Abwehr ist bezwingbar"

"Das ist ein starker Gegner. Sie spielen sehr viel über die Seiten und sind vorne brandgefährlich, weil sie oft mit drei, vier Mann angreifen", sagt Stürmer Mario Haas vor dem Heimspiel. "Vor allem Suarez war zuletzt in Topform." Jener Matias Suarez, der AEK Athen beim 4:1-Sieg mit drei Toren im Alleingang besiegte und mit vier Toren Führender der Schützenliste der Europa League ist. Der Argentinier, der in der vergangenen Saison nur wenig Einsatzzeit bekommen hatte, war auch am Sonntag beim imposanten 5:0-Heimsieg über Standard Lüttich erfolgreich. Auch, weil der Serbe Milan Jovanovic und Guillaume Gillet über die Seiten stets gefährlich waren.



Angst vor der schweren Prüfung hat Mario Haas nicht. "Auch sie sind anfällig. Vor allem in der Verteidigung", sagt Haas. Auch, wenn die Belgier zuletzt bei den acht Siegen in Folge sechs Mal zu null gewannen. "Durch das Selbstvertrauen haben sie die Fehlerquote etwas minimiert. Aber die Abwehr ist bezwingbar." Schwächen ortete auch Co-Trainer Thomas Kristl, der Anderlecht vor einem Monat beim 2:0-Heimsieg über Kortrijk beobachtet hat. "Sie haben vielleicht Probleme bei der Rückwärtsbewegung", sagt der Deutsche.