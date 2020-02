Haaland: Eine Naturgewalt erobert die Fußball-Welt im Sturm

Nie zuvor gelangen einem Fußballer zehn Tore in seinen ersten sieben Champion-League-Spielen. Nach der auf Englisch gestellten Frage, ob „Man of the Match“ oder „Hero of the Night“ für ihn besser klinge, wagte der Winterzukauf eine erste Antwort auf Deutsch: „Mann aus der Abend“. Auf dem Fußballplatz tut sich Haaland noch immer wesentlich leichter als vor den Mikrofonen. Sprachengenie ist er jedenfalls keines. Das ist aber auch nicht seine Profession.