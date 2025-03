Nach Faustschlag: Burgstaller-Angreifer muss Ende März vor Gericht

Jener 23-Jährige, der am frühen Morgen des 14. Dezember 2024 vor einer Wiener Innenstadt-Disco dem Rapid-Stürmer Guido Burgstaller einen fatalen Faustschlag ins Gesicht versetzt hatte - der Sportler erlitt dabei schwere Kopfverletzungen - wird dafür am 27. März am Landesgericht zur Verantwortung gezogen.