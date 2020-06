Guardiola-Nostalgie in Barcelona

Fußballtrainer Josip Guardiola stammt aus Katalonien und präsentierte sich diesen Sommer auf Kundgebungen für eine Abstimmung für die katalonische Unabhängigkeit. Sein Nach-nach-nachfolger stammt nicht aus Katalonien, Luis Enrique wuchs in der Stadt Gijon in Asturien auf. Weil er zwischen 1996 und 2004 in 207 Spielen 73 Tore für den FC Barcelona erzielt hat, genießt er trotzdem hohes Ansehen in der katalanischen Hochburg. Noch. Denn die Barca-Fans sind erfolgsverwöhnt.

Weil es in der Champions League gegen Paris ein 2:3 gegeben hat, hält der Verein nun bei drei Saisonniederlagen. Seit 2002 hat man vor Allerheiligen nicht so oft verloren. Was zuletzt gegen Celta de Vigo aber besonders schwerwiegend war in den Augen der Fans und Beobachter: die Mannschaft hat schlecht gespielt. " Barca ohne Kompass", hieß es in einem Kommentar. Luis Enrique sollte bei der erfolgsverwöhnten Mannschaft für frischen Wind sorgen. Doch auch er kann bisher nicht den Eindruck vertreiben, dass nach dem Abgang von Pep Guardiola das Spiel des FC Barcelona bestenfalls stagniert. Das war ein Jahr unter Tito Vilanova so, ein Jahr unter Gerardo Martino und seit ein paar Monaten unter Luis Enrique. Daher haben die Fans nostalgische Erinnerungen an den derzeitigen Bayern-Trainer, da und dort hört man den Ruf nach einer Rückkehr von Guardiola.

Dabei hatte unter Luis Enrique alles so gut begonnen, in den ersten acht Runden gab es kein Gegentor. Zuletzt vier in zwei Spielen. Schuld daran sei die Rotation des Trainers – Luis Enrique ließ in den letzten neun Ligaspielen neun verschiedene Abwehrreihen spielen.