Gspurning verpasst MLS-Finale

Der von Keane herausgeholte, umstrittene Elfmeter sorgte jedoch für einen großen Dämpfer. Irlands bereits im Hinspiel zweimal erfolgreicher Rekordtorschütze ließ Gspurning dabei keine Chance.

Der ehemalige ÖFB-Torhüter dürfte seinen Wechsel in die USA im vergangenen Winter aber nicht bereut haben. In der MLS hat sich Gspurning als sicherer Rückhalt etabliert, nun winken sogar zwei Auszeichnungen. Der Steirer (31) ist von der Liga mit jeweils zwei anderen Profis in den Kategorien "Torhüter des Jahres" sowie "Newcomer des Jahres" nominiert. Die Sieger der MLS Awards werden am 28. November bekannt gegeben.