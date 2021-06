Grödig fixiert den Bundesliga-Aufstieg

Der SV Horn hat das Niederösterreich-Duell gegen den SKN St. Pölten in der 32. Runde der Fußball-Erste-Liga mit 2:0 (1:0) gewonnen. Philipp Zulechner brachte die Heimischen am Freitag vor 1.650 Zuschauern in der Waldviertler Volksbank Arena mit seinem elften Saisontreffer voran (20.), Sandro Gotal sorgte nach der Pause für die endgültige Entscheidung (77.). St. Pölten-Kapitän Michael Popp sah in Minute 66 die Gelb-Rote Karte.

Die zuletzt sechs Partien unbesiegten St. Pöltner starteten etwas besser in die Partie, die Hausherren gingen aber in Führung. Marco Sahanek setzte gegen Innenverteidiger Bernhard Kotynski nach, erkämpfte sich den Ball und bediente den in der Mitte lauernden Zulechner, der den Ball nur mehr einschieben musste.

Ähnlich wie in der ersten Hälfte startete die Scherb-Truppe auch nach dem Seitenwechsel besser und fand durch Konstantin Kerschbaumer die beste Chance zum Ausgleich vor, doch der Ball ging um Millimeter am Tor vorbei (55.). Popp schwächte sein Team in der 66. Minute wegen wiederholten Foulspiels. Danach war für die Gäste nichts mehr drinnen und die Horner machten den Sack zu. Nach einem Sahanek-Wechselpass zog der eingewechselte Gotal nach innen und ließ SKN-Goalie Christoph Riegler mit einem Schuss ins kurze Eck keine Chance (77.).

SV Horn - SKN St. Pölten 2:0 (1:0) Horn, Waldviertler Volksbank Arena, 1.650, SR Aiginger Tore: Zulechner (20.), Gotal (77.). Gelb-Rot: Michael Popp (65./ St. Pölten/Foul)

Kapfenberger SV - TSV Hartberg 2:1 (0:0) Kapfenberg, Franz-Fekete-Stadion, 1.015 Zuschauer, SR Kollegger Tore: Jelic (87.), Spirk (90.) bzw. Tsoumou (72.)

FC Lustenau - Vienna 1:2 (0:0) Lustenau, Reichshofstadion, 600, SR Heiß Tore: Osman (71.) bzw. Berisha (56.), Slawow (86.).

SCR Altach - Blau-Weiß Linz 2:1 (1:1) Altach, Cashpoint-Arena, 1.789, SR Jäger Tore: Erhart (21.), Jäger (79.) bzw. Lindner (5.).