Hot time in the City: Das 202. Grazer Derby wird eine ganz heiße Herausforderung

Das Grazer Derby birgt immer Brisanz in sich – vor allem nach dem Wiederaufstieg des GAK gab es immer wieder Ausschreitungen. Die Hoffnungen, dass sich dies bei der 202. Auflage zwischen GAK und Sturm Graz ändert, sind vorhanden, aber überschaubar. Also herrscht auch am Samstag Alarmstufe Rot in Graz – und das schon vor dem Matchbeginn um 19.30 Uhr (Sky).

So wird es wieder einen Fanmarsch Richtung Stadion geben, dieses Mal auch mit Sturm-Fans, die sich bereits zu Mittag in der legendären Gruabn treffen. Im Vorjahr hatte der Meister auf Karten für das Auswärtskontingent noch verzichtet - und reagierte damit auf vorangegangenen Ausschreitungen. Wurde zuletzt von Medien kolportiert, dass aufgrund einer Stehplatzausweitung bis zu 18.000 Fans kommen können, betrifft dies nur die Maximalauslastung. Diese ist aus sicherheitstechnischen Gründen bei einem Derby nur schwer zu erzielen , wie der GAK informiert. Vielmehr wird mit rund 16.400 Fans bei diesem Fußballfest gerechnet, 4.000 Tickets stehen den Sturm-Fans zu.