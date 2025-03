GAK-Fans attackierten Sturm-Anhänger: Prozess gegen 21 Angeklagte

Am Mittwoch startet im Grazer Straflandesgericht ein ähnlich gelagerter Prozess, wenngleich in der Dimension größer - 21 Angeklagte - sowie umgekehrt gelagert: Diesmal sollen es GAK-Fans gewesen sein, die es auf Sturm-Anhänger abgesehen haben sollen.

Merkwürdig daran ist allerdings: Am 17. August 2024 gab es zwar ein Match in Graz, aber da kickte der GAK gegen Blau-Weiß Linz ( es endete 2:2). Sturm war auswärts, viele der Fans ebenfalls - und auf die hatten es einige offenbar wegen des Unentschieden im Stadion enttäuschten GAK-Fans abgesehen.

Was nach dem Match geschah

So sollen sich laut Anklage Dutzende Menschen in der Nähe des Stadions in Liebenau versammelt haben, um Sturm-Fans abzupassen, die von dem Auswärtsspiel mit Bussen nach Hause kamen. An die 50 sollen dabei gewesen sein, 21 wurde man habhaft.