Grasshoppers-Fans toben: "Außer Lindner könnt ihr alle gehen!"

ÖFB-Teamgoalie Heinz Lindner genießt ein hohes Ansehen bei den Fans seines Klubs Grasshoppers Zürich - und das trotz der Krise, in die der Traditionsklub immer tiefer schlittert. Nach dem schwachen Auftritt gegen Tabellennachbar Xamax vor dem eigenen Anhang (0:1) übernahm der Rekordmeister die Rote Laterne in der Super League. Nach 21 gespielten Partien haben die Zürcher ganze 17 Punkte auf dem Konto stehen und damit seit Sonntag zwei weniger als der alte Tabellenletzte Xamax.

Die Fans standen trotz der sportlichen Misere auch während des gesamten Keller-Duells hinter der eigenen Mannschaft, und das obwohl " GC" in der 33. Minute in Rückstand geraten war. Als der Ex-Austrianer Raphael Holzhauser nach einer Stunde mit einem 30-Meter-Hammer fast den Ausgleich erzielte, erwachten die Fans endgültig und feuerten ihr Team lautstark an. "So muss es sein, der Funken muss von der Mannschaft auf die Fans überspringen", sagte Trainer Thorsten Fink.