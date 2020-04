Goalie-Legende Dudek: Messi "falsch" und Ronaldo "arrogant"

"Scharf darauf, zu provozieren"

Dies habe aber für das ganze Barcelona-Team unter Guardiola gegolten: "Sie waren immer so scharf darauf, zu provozieren und in der Lage, das in Perfektion zu tun." Messi habe dabei aber oft Dinge gesagt, "die man von einem so ruhigen und höflich wirkenden Menschen nie erwarten würde."

Mit Messis großem Rivalen, Ronaldo, hat Dudek während seiner Zeit in Madrid noch zusammengespielt. Den Portugiesen bezeichnet der Pole dabei als "arrogant, aber tief im Inneren ist er ein echter Typ." Ronaldo sei "egozentrisch", aber auch "wettbewerbsfähig und erfolgsorientiert".