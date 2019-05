Glasner-Nachfolge: LASK soll neuen Trainer gefunden haben

Mit dem Heimspiel gegen die Austria geht für den LASK am Sonntag eine der erfolgreichsten Saisonen der Klubgeschichte zu Ende, für Coach Oliver Glasner ein fast märchenhaftes Kapitel seiner noch jungen Trainerkarriere. Da stellt sich selbst beim akribischen Arbeiter Feierlaune ein. "Ich will dieses Wochenende in vollen Zügen genießen", sagte Glasner vor seinem Abschied zum VfL Wolfsburg.