Glasner will Österreichs schwache Bilanz gegen Guardiola aufbessern

Siege gegen Xabi Alonso , Julian Nagelsmann oder Xavi : Österreichs Erfolgstrainer Oliver Glasner konnte in der Vergangenheit schon gegen viele Top-Coaches sein Können unter Beweis stellen. Am Samstag (13.30 Uhr) fordert er nun den Nächsten, wenn es für ihn mit Crystal Palace gegen Manchester City von Trainer-Ikone Pep Guardiola geht. Damit ist Glasner erst der dritte Österreicher, der sich mit dem Spanier misst.

Der 53-Jährige kann dabei auf eine fast makellose Bilanz gegen österreichische Trainer blicken. In bisher 16 Duellen gelangen dem Trainer 13 Siege, bei nur einer Niederlage. Diese erlebte Guardiola im Juli 2020 gegen Ralph Hasenhüttl und den FC Southampton (1:0). Im damaligen Spieltagskader der „Saints“ stand auch ÖFB-Teamspieler Kevin Danso .

Im März 2021 betonte Guardiola vor einem Duell mit dem aktuellen Wolfsburg-Trainer, dass er ein „großer Fan des Stils wie Ralph und sein Team spielen“ sei. Schon als Coach der Bayern traf Guardiola in der Bundesliga auf Hasenhüttl und den FC Ingolstadt .

Trotz der vielen Erfolge waren die ersten Berührungspunkte des Spaniers als Trainer mit Österreich nicht positiv. Im Jänner 2014 verlor er mit den Bayern in einem Testspiel gegen Red Bull Salzburg mit 0:3. „Ich habe in meiner Karriere noch nie gegen eine Mannschaft gespielt, die mit einer so hohen Intensität gespielt hat“, lobte Guardiola das Spiel der Österreicher. Assistent des damaligen Salzburg-Coaches Roger Schmidt aus Deutschland war Oliver Glasner.