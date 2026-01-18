Nach Wutrede: Muss Glasner Crystal Palace vorzeitig verlassen?

Erst am Freitag kündigte Oliver Glasner an, dass er Crystal Palace mit Saisonende verlassen wird. Doch jetzt könnte es mit seinem Abschied deutlich schneller gehen. Der 51-jährige Salzburger kritisierte seine Bosse nach der 1:2-Niederlage gegen Sunderland scharf. Klubchef Steve Parish überlege laut britischen Medienberichten jetzt, Glasner vorzeitig zu entlassen.

Glasner ist mit seiner Mannschaft jetzt schon zehn Spiele ohne Sieg. Im FA-Cup hat sich Crystal Palace gegen einen Sechstligisten blamiert, in der Tabelle ist man in die untere Hälfte abgerutscht. Im Interview mit der BBC platzte Glasner am Samstag - nur einen Tag nach der Verkündung seines Abschiedes zu Saisonende - der Kragen. „Ich kann keinem Spieler die Schuld geben. Sie haben alles gegeben, und das geht nun schon seit Wochen und Monaten so. Wir haben 12, 13 Spieler aus dem Kader zur Verfügung, wir fühlen uns nicht unterstützt“, wetterte Glasner.

„Das Schlimmste ist, dass wir unseren Kapitän einen Tag vor einem Premier-League-Spiel verkaufen“, spielte Glasner auf den fixierten Wechsel von Marc Guehi zu Manchester City am Freitag an. „Ich habe immer meinen Mund gehalten, aber jetzt kann ich das nicht mehr, weil ich diese Spieler verteidigen muss, denn heute war es das 35. Spiel.“ Man habe ihm in dieser Saison „zweimal das Herz herausgerissen“ – im Sommer, als Offensivstar Eberechi Eze verkauft wurde, und nun durch den Abgang von Kapitän Guehi.

Mit dem kleinen Kader könne der FA-Cup-Sieger des Vorjahres nicht mehr mithalten. Glasner: "„Ich schaue auf die Bank, ich kann nicht reagieren. Nur Kinder auf der Bank, und das ist nicht erst seit gestern so, sondern schon seit Wochen. Deshalb bin ich wirklich frustriert.“