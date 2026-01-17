Weiter auf Champions-League-Kurs: Hoffenheim besiegt auch Leverkusen

Es ist noch nicht einmal ein Jahr her, da wurde Christian Ilzer belächelt, als er bei der damals schwer abstiegsbedrohten TSG Hoffenheim von der Champions League sprach. Vor dem Abendspiel zwischen Leipzig und Bayern parkt der Klub auf Rang drei.

Mit einem sehenswerten Freistoßtor gelang Wouter Burger bereits in der neunten Minute das 1:0 für die TSG, die auch danach stark aufspielte und letztlich erstmals seit fast sechs Jahren in Sinsheim gegen Leverkusen gewann. Ex-Sturm-Kollege Alexander Prass war bis zur 79. Minute im Einsatz.

Ohne den verletzten ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer gewann Dortmund erst dank eines Elfertors in der Nachspielzeit durch Emre Can mit 3:2.