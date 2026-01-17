Fußball

Weiter auf Champions-League-Kurs: Hoffenheim besiegt auch Leverkusen

Hoffenheim besiegt Leverkusen mit 1:0.
Der Klub des Steirers Christian Ilzer besiegt Leverkusen mit 1:0. Dortmund gewinnt erst in der Nachspielzeit gegen St. Pauli.
17.01.26, 18:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Es ist noch nicht einmal ein Jahr her, da wurde Christian Ilzer belächelt, als er bei der damals schwer abstiegsbedrohten TSG Hoffenheim von der Champions League sprach. Vor dem Abendspiel zwischen Leipzig und Bayern parkt der Klub auf Rang drei. 

Schicker & Ilzer: Sportlicher Höhenflug mitten im Chaos

Mit einem sehenswerten Freistoßtor gelang Wouter Burger bereits in der neunten Minute das 1:0 für die TSG, die auch danach stark aufspielte und letztlich erstmals seit fast sechs Jahren in Sinsheim gegen Leverkusen gewann. Ex-Sturm-Kollege Alexander Prass war bis zur 79. Minute im Einsatz. 

Ohne den verletzten ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer gewann Dortmund erst dank eines Elfertors in der Nachspielzeit durch Emre Can mit 3:2. 

kurier.at, hot  | 

Kommentare