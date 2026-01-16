Fußball

Trump-Gegner bei der WM? Spieler dürfen in USA einreisen, Fans nicht

US-Präsident Trump (l.) und FIFA-Boss Infantino
US-Präsident Trump hat beschlossen, dass alle Spieler zur WM 2026 einreisen dürfen. Fans mehrerer Länder werden aber von der Einreise in die USA ausgeschlossen.
Von Alexander Huber
16.01.26, 10:21

Dürfen alle Bürger, die zur WM wollen, auch einreisen?

Nicht in den USA im Jahr 2026 unter Präsident Donald Trump. Für Österreicher sollte eine US-Reise im Juni möglich sein, aber für Fans aus 40 Ländern wird es keine Chance geben.

Bei der Fußball-WM im Sommer und Olympia 2028 gilt diese Regelung, ebenso hat die Regierung Ausnahmeregelungen verabschiedet. Diese betreffen aber nur Athleten, Trainer und Betreuer der teilnehmenden Nationen.

Ex-Boss Platini über FIFA-Chef Infantino: "Er wurde zum Autokraten"

Zu den Wettbewerben mit Ausnahmeregelungen zählen unter anderem Formel-1-Rennen, Spiele der großen Profiligen NBA, NFL, NHL und Golfturniere.

"Kleiner Teil der Reisenden profitiert" 

Es wird jedoch klargestellt, dass ausländische Zuschauer, Medienvertreter und Sponsoren aus jenen Ländern, die dieselben Veranstaltungen besuchen wollen, weiterhin von der Einreise ausgeschlossen bleiben, sofern sie nicht eine andere Ausnahmeregelung erhalten. „Nur ein kleiner Teil der Reisenden zur Weltmeisterschaft, den Olympischen und Paralympischen Spielen sowie anderen großen Sportveranstaltungen wird von dieser Ausnahme profitieren“, hieß es darin. 

Infantino (r.) und Trump

Wer darf nicht in die USA?

Von den vollständigen Einreiseverboten der 39 Länder sind beispielsweise Fans der WM-Teilnehmer Iran und Haiti betroffen. Daneben gibt es noch ein teilweises Einreiseverbot für Staatsangehörige mehrerer Länder wie dem Senegal und der Elfenbeinküste. 

Die Spiele von Haiti und dem Iran werden also bei der WM zu echten Auswärtsspielen dieser beiden Mannschaften.

kurier.at, AHu 

Kommentare