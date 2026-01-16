Trump-Gegner bei der WM? Spieler dürfen in USA einreisen, Fans nicht

Dürfen alle Bürger, die zur WM wollen, auch einreisen?

Nicht in den USA im Jahr 2026 unter Präsident Donald Trump. Für Österreicher sollte eine US-Reise im Juni möglich sein, aber für Fans aus 40 Ländern wird es keine Chance geben.

Bei der Fußball-WM im Sommer und Olympia 2028 gilt diese Regelung, ebenso hat die Regierung Ausnahmeregelungen verabschiedet. Diese betreffen aber nur Athleten, Trainer und Betreuer der teilnehmenden Nationen.