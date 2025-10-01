Fußball

Die Rangers kommen: Sturm freut sich auf einen "Hexenkessel"

Sturm-Fans freuen sich auf die Glasgow Rangers
Sturm Graz empfängt am Donnerstag die Glasgow Rangers (21 Uhr, Sky). Sturm-Trainer Jürgen Säumel warnt vor den Schotten, hofft aber wieder auf die Mentalität seiner Spieler und die Fans.
Das späte 1:0 gegen Hartberg war keine große Empfehlung, „aber wir haben bis zuletzt an den Sieg geglaubt und erneut eine starke Mentalität gezeigt“, sagt Sturm-Trainer Jürgen Säumel vor dem Heimspiel gegen die Glasgow Rangers (Donnerstag, 21 Uhr, Sky). Die Schotten selbst stuft er als  „körperlich robust“ ein, als eine Mannschaft „mit vielen Ballkontakten.“

Krisenstimmung: Bei Sturms Europacup-Gegner ist Feuer am Dach

Obwohl die Rangers in der schottischen Liga auf Rang acht liegend erst im sechsten Versuch zuletzt den ersten Sieg einfuhren, ist der Grazer Respekt groß. Säumel attestierte der Elf des bei den Fans in Ungnade gefallenen Trainers Russel Martin hohe individuelle Qualität, die typisch britische Körperlichkeit und einen variablen Spielaufbau. "Wir brauchen einen Toptag", sagt Säumel. 

Zwei Steirer-Tore: Sturm verlor den Auftakt zur Europa League
Beim 1:0-Zittersieg über Hartberg: Sturms Goalie machte viel wieder gut

Die Steirer, die ihre Königsklassen-Heimspiele im Vorjahr in Klagenfurt austrugen, können im ersten von zwei Duellen mit Teams aus Glasgow - am 23. Oktober folgt ein Auswärtsspiel bei Meister Celtic - wieder auf Otar Kiteishvili setzen. "Wir wissen, was wir an ihm haben", sagt Säumel. 

Flultlicht-Atmosphäre

„Auch wenn es nicht Champions League ist: Von so einem internationalen Abend träumt man als Kind. Meine Geduld hat sich ausgezahlt“, freute sich Verteidiger Emir Karic auf einen „Hexenkessel“ bei prickelnder Flutlicht-Atmosphäre und seine persönliche Europacup-Premiere in Graz. Im Vorjahr trug Sturm ja die Liga-Spiele in Klagenfurt aus. 

