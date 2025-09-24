Europa League live: Gelingt Meister Sturm die Revanche gegen Midtjylland?

Das dänische Klub FC Midtjylland rüttelt für Sturm Graz zum Auftakt der Fußball-Europa-League unliebsame Erinnerungen wach. Nach einem 0:2 beim FC Midtjylland schieden die Grazer im November 2022 aufgrund einer völlig verrückten Konstellation als Letzter der Europa-League-Vierergruppe aus dem Europacup aus - trotz acht Punkten.

Nun gastiert Österreichs Meister erneut in Herning, auch um sein Schmerzgedächtnis zu überschreiben. Otar Kiteishvili fehlt aus familiären Gründen. Der Georgier, der wieder fit ist und vermutlich in der Startelf gestanden wäre, reiste in seine georgische Heimat. „Der Ausfall ist sehr schmerzhaft. Seine Qualitäten sind ja bekannt“, sagte Cheftrainer Jürgen Säumel.