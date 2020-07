"Gespräche laufen": Bayern-Star Alaba lässt Zukunft weiter offen

"Ich bin da nicht so involviert"

Das große Fragezeichen, das hinter einem Verbleib des Wieners in München steht, wurde am Dienstag nicht kleiner. "Die Gespräche laufen. Ich bin da aber nicht so involviert, weil ich mich voll und ganz auf die neue Aufgabe Champions League konzentrieren möchte, da lege in meinen kompletten Fokus drauf", betonte Alaba. Der 28-Jährige, der seit zwölf Jahren für die Bayern spielt und dabei neun Meistertitel holte (Rekord), hat noch einen Vertrag bis 2021. Auf detaillierte Fragen, etwa was für Bayern und was für den kolportierten Interessenten Manchester City spreche, ging er nicht ein.

Medienberichten zufolge fordert sein Management um Vater George Alaba und Agent Pini Zahavi ein Jahresgehalt von 20 Millionen Euro für den als Abwehrchef gefeierten Akteur. Ob man in der Rückrunde den besten Alaba aller Zeiten sah? "Schwierig zu sagen. Jetzt mit 28 Jahren habe ich natürlich auch Erfahrungen gesammelt, die sich vielleicht irgendwo in meinem Spiel auch widerspiegeln."