Schock und Trauer in Griechenland: Teamspieler starb mit nur 31 Jahren

Er wurde am Mittwochabend tot im Swimmingpool seines Hauses in Glyfada aufgefunden. Die Todesumstände sind aber bisher unklar, die Polizei hat eine Untersuchung eingeleitet.

Der rechte Verteidiger, der gebürtige Brite war, spielte die längste Zeit seiner Karriere in England, wo ihm bei Sheffield United der Durchbruch gelang. Mit diesem Klub stieg er 2023 auch in die Premier League auf. Nach dem Abstieg in der vergangenen Saison schloss er sich Panathinaikos an, für das er noch am Sonntag im Spitzenspiel gegen Olympiakos Piräus (0:0) im Einsatz war. Seit 2022 spielte er auch im griechischen Nationalteam, insgesamt kam er auf zwölf Einsätze.