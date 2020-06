Geldstrafen für Kühbauer und Schmidt

Die eigentlich kindische Auseinandersetzung zwischen Admira-Trainer Dietmar Kühbauer und Salzburg-Coach Roger Schmidt am Samstag in der Südstadt hatte doch ein – allerdings recht harmloses – Nachspiel.

Der Bundesliga-Strafsenat beschäftigte sich schon gestern Abend mit der Causa und sprach moderate Geldstrafen aus. Kühbauer muss wegen unsportlichem Verhalten 1500 Euro Geldstrafe bezahlen, 800 Euro Geldstrafe – ebenfalls wegen unsportlichem Verhalten - muss Salzburg-Coach Schmidt löhnen.

Kühbauer und Schmidt waren nach dem 4:4 ihrer beiden Teams in der fünften Bundesliga-Runde im Kabinentrakt aneinandergekracht, nachdem beide schon während des Spieles Nettigkeiten ausgetauscht hatten, die vom Schiedsrichterteam allerdings offenbar überhört worden waren.

Schon schwerer an seiner Geldstrafe zu knabbern wird Vienna-Trainer Alfred Tatar haben. Er muss wegen Schiedsrichterkritik und Schiedsrichterbeleidigung nach der 0:1-Niederlage am 3. August in Hartberg gleich 2000 Euro bezahlen. Tatar war nach dem Erste-Liga-Spiel mit einigen Entscheidungen des burgenländischen Schiedsrichters Christian Dintar überhaupt nicht einverstanden gewesen.