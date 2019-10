Gehalts-Protest in Mexiko: Spieler blieben einfach stehen

Zu kuriosen Szenen kam es am Freitagabend in der mexikanischen Fußball-Liga. Im Duell der beiden Klubs Veracruz gegen Tigres protestierten die Gastgeber gegen den eigenen Verein, da Gehälter ausständig waren. Gleich nach dem Anstoß blieben die Spieler von Veracruz wie angewurzelt stehen, die Ersatzspieler taten selbiges an der Seitenlinie.