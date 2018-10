Gegner Nordirland: Robust, zäh und gerne unterschätzt

Die Ausgangslage ist klar. Will Österreich in der Dreiergruppe der Nations League mit Bosnien-Herzegowina und Nordirland als Sieger hervorgehen, muss am Freitag im Wiener Prater (20.45 Uhr, live ORFeins) ein Sieg her gegen die Briten.

Doch so leicht die Rechnung in der Gruppe – die von den Bosniern mit sechs Punkten aus zwei Spielen angeführt wird – auch ist, so schwierig ist das Vorhaben.

Nordirland?

Freilich, da tendiert der gemeine rot-weiß-rote Fan zu Leichtsinn, vielleicht gar zur Überheblichkeit. Diese Inselkicker, die gerne als groß, massig, ungelenk aber weniger als technisch versiert eingeschätzt werden, müssten doch mit Leichtigkeit auszuspielen sein. Weit gefehlt.