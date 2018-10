"Jankos Nominierung sollte jüngeren Stürmern zu denken geben"

Sie sind momentan beim SV Mattersburg in Personalunion als Sportlicher Leiter und Tormann-Trainer tätig. Wie lassen sich diese beiden fordernden Ämter miteinander vereinbaren?

Robert Almer: Ehrlich gesagt sehr schwer. Wenn man beide Ämter mit dem Qualitätsanspruch ausführen will, den ich an mich selbst stelle, tut man sich sehr schwer. Der Tag hat nun einmal nur 24 Stunden. Da sollte man auch ein bisschen schlafen und natürlich möchte ich auch so viel Zeit wie möglich mit meiner Familie verbringen.

Sehen Sie das neue Liga-System allgemein als Verbesserung an?

Nachdem das System so neu ist, kann ich hier noch keine seriöse Bewertung abgeben. Aus Spielersicht war es im alten System aber sicher nicht attraktiv, viermal gegen die gleichen Teams zu spielen. Speziell die Möglichkeit, in der unteren Tabellenhälfte einen internationalen Startplatz zu ergattern ist attraktiv. Früher hatte man das als Verein in der unteren Tabellenhälfte ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr.

Glauben Sie, dass ein Abstiegsplatz in dieser Liga aus zwölf Teams zu wenig sein könnte? Würden es zumindest zwei Plätze oder ein Relegationssystem nicht spannender machen?

Ich glaube, dass die Kapazitäten des kleinen Landes mit zwölf Profivereinen in der höchsten Spielklasse nahezu ausgeschöpft sind. Würde es mehr Abstiegsplätze geben, würde es eine höhere Fluktuation geben, was dazu führt, dass mehrere Vereine auf dieses Level der Professionalität heranwachsen müssten. Das sehe ich momentan für Österreich einfach als utopisch an.

Letztes Jahr sind Fan-Stimmen laut geworden, die eine Alpenliga mit den besten Teams der Schweiz und Österreich gefordert haben, was halten Sie davon?

Ich glaube unterhalten kann man sich ja über viele Gedankenspiele und der Gedanke ist grundsätzlich auch spannend. Im Moment sehe ich es aber einfach als unrealistisch an. Es würden schlicht zu viele Probleme auftreten - aus welchem Land kommen die Schiedsrichter, welcher Verband leitet das Ganze, wie erhält man dafür die Genehmigung der UEFA, ist es wirtschaftlich überhaupt sinnvoll, etc.

Der SV Mattersburg hat, wie viele andere kleine Vereine, immer wieder mit einem geringen Zuschauerschnitt zu kämpfen. Glauben Sie, dass hier Verbesserungsbedarf in Puncto Marketing oder den Ticketpreisen besteht?

Ich bin zu kurz beim SV Mattersburg, um diese Frage beantworten zu können und bin auch nicht im Marketing tätig. Die große Frage, der man meiner Meinung nach allerdings nachgehen müsste, ist aber warum Fans, die vor einigen Jahren regelmäßig in das Stadion gekommen sind, das nicht mehr tun. Als ich noch beim SV Mattersburg gespielt habe, hatten wir sehr gute Zuschauerschnitte – Dieser Bewegung müsste man auf den Grund gehen.