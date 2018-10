Nächster Ausfall im ÖFB-Team: Janko kommt für Gregoritsch

Janko ist seit Februar sportlich wieder in der Schweiz zuhause - der langjährige Basel-Legionär kehrte nach einem unglücklichen Kurzausflug zu Sparta Prag wieder in die Eidgenossenschaft zurück und stürmt für den Super-League-Achten FC Lugano. Allerdings kam der 35-Jährige in dieser Saison erst auf vier Kurzeinsätze in der Liga und zwei Cup-Partien, Tor gelang ihm in der laufenden Spielzeit noch keines.

Teamchef Franco Foda muss am Freitag im Nations-League-Spiel in Wien gegen Nordirland und am Dienstag im Testspiel in Herning gegen Dänemark bereits auf David Alaba (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Florian Grillitsch (Innenbandzerrung im Knie) und Julian Baumgartlinger (im Aufbautraining nach Innenbandriss im Knie) verzichten. Der zuletzt angeschlagene Marko Arnautovic hingegen trainierte erstmals in diesem Lehrgang mit dem Team.