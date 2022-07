Gegen Rapid: Klagenfurt-Trainer Pacult will seinen Ex-Klub ärgern

Schauplatz Klagenfurt

Seit 36 Jahren warten die Klubs aus Klagenfurt auf einen Sieg gegen Rapid. Für Peter Pacult wäre ein Erfolg etwas Besonderes: Der letzte Rapid-Meistertrainer ist gegen die Hütteldorfer noch ohne Dreier. Noch ist das Überraschungsteam der vergangenen Saison in der Findungsphase. Pacult kann die schwache erste Stunde beim 1:3 gegen den LASK nicht aus der Ruhe bringen: „Rapid ist gegen Ried auch schwer in die Gänge gekommen. Jeder muss erst einmal den Rhythmus in der Meisterschaft finden.“