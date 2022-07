WSG Tirol verpflichtet Rapid-Verteidiger und U21-Teamspieler

Rechtzeitig vor der Heimpremiere am Sonntag gegen Hartberg gab WSG Tirol nun die Verpflichtung eines zusätzlichen Verteidigers bekannt. Die Tiroler lotsten Lukas Sulzbacher von Hütteldorf nach Wattens. Der 22-Jährige war in der vergangenen Saison vor allem in der Zweiermannschaft von Rapid zum Einsatz gekommen und spielte fünf Mal für das Unter-21-Nationalteam.

„Es freut mich sehr, dass sich ein U21-Teamspieler uns anschließt. Lukas hebt die Qualität im Kader. Ich bin mit dem Transfer sehr zufrieden. Es geht in die richtige Richtung und zeigt, dass wir für junge aufstrebende Talente eine hervorragende Plattform sind“, sagt Trainer Silberberger