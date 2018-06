Gashi und Kostic mit Zaubertoren bei Rapid-Sieg

Erstes Testspiel - erster Sieg! Für Rekordmeister Rapid Wien hätte der Auftakt nicht besser laufen können. Im Spiel gegen Ebreichsdorf, den Ex-Klub von Trainer Goran Djuricin, hatten die Rapidler zwar viel Ballbesitz, Chancen waren aber trotzdem Mangelware. Ein Doppelschlag kurz vor der Pause durch Albin Gashi und Aleksandar Kostic entschied schlussendlich die Partie für die Grün-Weißen. Auch in der zweiten Halbzeit dominierte man den tiefstehenden Gegner - weitere Treffer gab es aber nicht mehr. Erfreulich natürlich auch das Comeback von Christopher Dibon. Er spielte in der zweiten Hälfte in der Innenverteidigung. Trainer Goran Djuricin setzte 20 Spieler gegen den Ostligisten ein. Die Teamspieler wurden noch geschont.