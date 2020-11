Gareth Bale schießt Tottenham zum Sieg

Rückkehrer Gareth Bale hat Tottenham Hotspur am Sonntag in der Premier League das Siegestor zum 2:1-Heimerfolg gegen Brighton & Hove Albion beschert.

Der Waliser erzielte drei Minuten nach seiner Einwechselung in der 73. Minute nach Flanke von Sergio Reguilon per Kopf sein erstes Tor für die Spurs seit seiner Rückkehr von Real Madrid. Davor hatten Harry Kane (13.) Tottenham mit einem Elfmeter in Führung gebracht und Tariq Lamptey (56.) für die Gäste ausgeglichen.

Durch den Erfolg rückte das Team von Trainer Jose Mourinho, Gruppengegner des LASK in der Europa League, zwei Punkte hinter Liverpool an Everton vorbei auf Platz zwei nach vorne. Everton musste am Sonntag ein 1:2 in Newcastle hinnehmen. Liverpool hatte am Samstag gegen West Ham 2:1 gewonnen.