Galvão soll bei Rapid das Kapital für zwei Neue bringen

Nach zwei Tagen im Beobachter-Modus ist Fredy Bickel wieder in die Sportdirektoren-Pose gewechselt: Mit dem Handy am Ohr schleicht der Schweizer rund um den Trainingsplatz in Windischgarsten. Wenn es sich ausgeht, schaut der 53-Jährige noch auf sein Zweithandy in der anderen Hand. Es könnte ja eine Nachricht von diesem einen Kandidaten geben ...

Das beinahe zur Gänze angereiste Präsidium wirkt betrübt. Die schwere Verletzung von Andrija Pavlovic hat alle Planungen über den Haufen geworfen: Rapid wollte nach einem Konsolidierungsjahr groß angreifen, steht zwei Wochen vor der ersten Cup-Runde aber ohne fitten Mittelstürmer da.

Erste Belastung

Neuzugang Andrei Ivan, ebenfalls noch weit entfernt von 100 Prozent Fitness, spielte am Mittwochabend im ersten ernsthaften Test trotzdem 45 Minuten. Gegen Slavia Prag blieb er am Flügel ebenso wirklungslos wie das restliche "A-Team". In Wels stand es bereits zur Pause 0:2, Tschechiens Vizemeister war viel zielstrebiger.

Nach der Pause fielen im Duell der "B-Teams" keine weiteren Tore.