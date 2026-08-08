Zwei Mal 196 Zentimeter ergeben drei Punkte für den GAK
Nach der 0:3-Schlappe beim LASK legte der GAK gegen Lustenau bissig los und setzte den Aufsteiger unter Druck.
Nach 18 Minuten und einer Lichtenberger-Flanke setzte Donovan Pines seine 196 Zentimeter Körpergröße perfekt ein. Der Innenverteidiger übersprang Rapid-Leihgabe Weixelbraun und köpfelte zur Führung ein.
Schierl musste im Austria-Tor bei großer Hitze noch vor der Pause die Vorentscheidung verhindern.
In Hälfte zwei setzte sich Dion Kacuri energisch durch und zog ab. Der neue GAK-Goalie Cican Stankovic wirkte vom Weitschuss überrascht – 1:1 (51.).
Corner-König Michorl schreibt an
Als die Partie in Graz verflachte, setzte das Team von Trainer Feldhofer wieder auf die Lufthoheit: Standardspezialist Michorl glückte mit einem Eckball der erste Assist für die Roten, weil Alexander Hofleitner seine (ebenfalls) 196 Zentimeter hochstreckte und aus kurzer Distanz einköpfeln konnte (66.).
Die Entscheidung für die Hausherren vergab Smits. Die Lustenauer versuchten in über 100 Spielminuten, wie zum Auftakt gegen Ried einen Punkt zu retten – gute Chancen gab es aber nur noch für den GAK.
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