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Fußball

Zwei Mal 196 Zentimeter ergeben drei Punkte für den GAK

Gegen Lustenau siegen die Grazer aufgrund ihrer Lufthoheit. Die GAK-Riesen Pines und Hofleitner jubeln beim 2:1 gegen den Aufsteiger nach Kopfbällen.
Alexander Huber
08.08.2026, 19:10

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Jubel beim GAK

Nach der 0:3-Schlappe beim LASK legte der GAK gegen Lustenau bissig los und setzte den Aufsteiger unter Druck.

Nach 18 Minuten und einer Lichtenberger-Flanke setzte Donovan Pines seine 196 Zentimeter Körpergröße perfekt ein. Der Innenverteidiger übersprang Rapid-Leihgabe Weixelbraun und köpfelte zur Führung ein.

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Schierl musste im Austria-Tor bei großer Hitze noch vor der Pause die Vorentscheidung verhindern.

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In Hälfte zwei setzte sich Dion Kacuri energisch durch und zog ab. Der neue GAK-Goalie Cican Stankovic wirkte vom Weitschuss überrascht – 1:1 (51.).

Corner-König Michorl schreibt an

Als die Partie in Graz verflachte, setzte das Team von Trainer Feldhofer wieder auf die Lufthoheit: Standardspezialist Michorl glückte mit einem Eckball der erste Assist für die Roten, weil Alexander Hofleitner seine (ebenfalls) 196 Zentimeter hochstreckte und aus kurzer Distanz einköpfeln konnte (66.).

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Die Entscheidung für die Hausherren vergab Smits. Die Lustenauer versuchten in über 100 Spielminuten, wie zum Auftakt gegen Ried einen Punkt zu retten –  gute Chancen gab es aber nur noch für den GAK.

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