Fußball: Zinsberger warf mit Arsenal die Bayern aus der Königsklasse

Dennoch waren die Stimmung im Stadion und vor allem die Leistung der Barcelona-Frauen so beeindruckend, dass Roma mit einer Schlappe heimreisen mussten. Die Italienerinnen wurden eingeschnürt, die Verteidigung rund um Teamspielerin Carina Wenninger stand unter Dauerdruck und hatte immer wieder das Nachsehen. Schon früh gelang der schwedischen Außenverteidigerin Rolfö der Führungstreffer. Innenverteidigerin Mapi Leon erhöhte mit einem tollen Weitschuss, und vor der stellte Rolfö den Halbzeitstand her. Nur 52 Sekunden nach Wiederbeginn erhöhte Oshoala auf 4:0. Nach dem 5:0 von Parti stand in der 53. Minute eine Riesenschlappe im Raum. Doch Serturini gelang sogar noch der Ehrentreffer (58.).

Barcelona zum fünften Mal in Folge im Semifinale

Barcelona erreichte damit zum fünften Mal in Folge das Semifinale. Dort trifft Barcelona auf den Sieger des Duells Chelsea gegen Lyon. Das Hinspiel haben die Frauen aus London 1:0 gewonnen, das Rückspiel findet am 30. März statt.Die Französinnen gewannen im Vorjahr die Champions League, schlugen im Finale Barcelona überraschend klar mit 3:1. Seither ging nur ein Spiel verloren, in der Champions League gegen Bayern München. In der spanischen Meisterschaft hat Barcelona alle 23 Spiele gewonnen.