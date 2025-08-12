Flitzer, Selfies und Superstars: Im Tivolistadion wurde ein Fußballmärchen Real

Es gab am Dienstag im Tivolistadion eine kleine Schar von Personen, die wohl von Abertausenden Fußballliebhabern beneidet wurden: Der blonde Bub, der Superstar Kylian Mbappé auf das Spielfeld begleiten durfte; all die Flitzer, die sich ein Selfie mit einem Superstar sichern konnten; nicht zuletzt sämtliche Spieler der WSG Tirol, die sich bei der 0:4-Niederlage ein begehrtes Trikot eines prominenten Gegenspielers von Real Madrid schnappten.

Einseitig Das Fußballmärchen wurde in wahrsten Worten Real an diesem Dienstag im ausverkauften Tivolistadion. Das Gastspiel des 15-fachen Champions-League-Siegers gegen WSG Tirol – in Trikots mit dem Konterfei von Langzeitpräsident Gernot Langes – verzückte Fans wie Spieler gleichermaßen. Für die meisten dürfte es die einzige Berührung in ihrem Leben mit Real gewesen sein.

Das Testspiel war dann von Tiroler Seite auch primär von großer Ehrfurcht und Demut geprägt. Rein sportlich hatte dieses ungleiche Kräftemessen nur begrenzten Wert. Für den Bundesliga-Leader WSG Tirol war es das Match des Jahrhunderts. Für die Königlichen von Real Madrid eine bessere Exhibition in einem angenehmen Ambiente.

Eindeutig David Alaba wurde von Neo-Coach Xabi Alonso in der 60. Minute auf das Spielfeld geschickt und kam im Mittelfeld im Einsatz. Der ÖFB- Teamkapitän ließ Interview-Wünsche von ORF und SKY links liegen, weil er primär eine sportliche Antwort geben will auf die Frage, ob er seine Zukunft in Madrid sieht.