WM-Teilnehmer, Teil 8: Iran und die Frauen ohne Kick

Einige Aktivistinnen von „Open Stadiums“ planen eine Reise nach Russland, um das iranische Team anzufeuern. „Das wird zwar eine sehr teure Reise. Aber die WM ist der beste Zeitpunkt, um uns Aufmerksamkeit zu verschaffen“, sagte die iranische Journalistin und Frauenaktivisten Niloofar Hamedi der deutschen Tageszeitung taz. Frauenrechtlerinnen nutzen die WM, um darauf aufmerksam zu machen, dass es ihnen im Iran verboten ist, zu Fußballspielen ins Stadion zu gehen.

Vor zwei Wochen erregte ein Foto in den sozialen Netzwerken Aufmerksamkeit. Fünf junge Frauen waren darauf zu sehen, die mit aufgeklebten Bärten auf der Tribüne eines Fußballstadions saßen. Sie schauten sich das letzte Spiel des feststehenden Meisters Persepolis Teheran gegen Sepidrood (trainiert vom Ex-Bayern Ali Karimi) aus der Stadt Rasht am Kaspischen Meer an. „Das darf aber nicht die Lösung sein, Frauen müssen auch als Frauen erkennbar ins Stadion dürfen“, sagte Hamedi.