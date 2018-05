WM-Teilnehmer, Teil 7: Afrikas Konstante will ins Achtelfinale

Seit 1994 fehlte Nigeria nur ein Mal bei einer Weltmeisterschaft. 2006 in Deutschland waren die „Super Eagles“ nicht dabei. Die Westafrikaner sind Dauergast auf internationaler Bühne und zählen neben Kamerun wohl zu den konstantesten Fußballnationen des Kontinents. Umso überraschender, dass der dreifache Afrika-Meister im Vorjahr beim Afrika-Cup ebenso nur Zuseher war.

Doch Gernot Rohr formte bei den Grün-Weißen wieder ein Winnerteam. Mit einem 1:0-Sieg gegen Sambia qualifizierte sich Nigeria im Oktober als erstes afrikanisches Team souverän für die Endrunde in Russland, wo in Gruppe D Argentinien, Island und Kroatien als Gegner warten. Die Afrikaner waren oft als Außenseiter in eine WM gestartet und schafften dann dennoch den Einzug in die K.-o.-Runde. Drei Mal (1994, 1998 und 2014) stand man im Achtelfinale. Ein Weiterkommen nach der Gruppenphase ist auch diesmal das Ziel Nigerias, das Ruhe geschaffen hat im Verband.