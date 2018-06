WM-Serie, Teil 22: Lewandowski ist Polens Damoklesschwert

Denn es entspricht nicht dem Selbstverständnis des deutschen Rekordmeisters, Spielern die Freigabe zu geben, wenn diese das wünschen. Bisher war die Linie klar: Lewandowski muss seinen gültigen Vertrag bis Sommer 2021 erfüllen.

Und darüber wird in den deutschen Medien heftig diskutiert. Einhelliger Tenor: Es würde keinen Sinn machen, einen Unzufriedenen zu halten. „Es scheint, als habe er gedanklich teilweise schon mit Bayern abgeschlossen“, konstatiert etwa die Bild.

Das Theater um Lewandowski ist natürlich auch beim polnischen Team im WM-Vorbereitungscamp in Arłamów ein Thema. Der Spieler selbst versuchte die heikle Angelegenheit zu kalmieren: „Das sind Dinge, um die sich mein Agent kümmert. Ich konzentriere mich auf die WM-Vorbereitung, das ist am Wichtigsten. Ich denke an nichts anderes.“

Das wird für die Polen auch existenziell wichtig sein, um bei der Endrunde in Russland erfolgreich zu sein. Die Chancen, zumindest ins Achtelfinale einzuziehen, stehen gar nicht schlecht. Die Gruppengegner Kolumbien, Japan und Senegal sind durchaus auf Augenhöhe – wenn Lewandowski mit seinem Kopf bei der Sache ist. In der erfolgreichen Qualifikation war er das, da hat Lewandowski auch acht der 18 polnischen Tore erzielt.