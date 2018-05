Stürmer Harry Kane wird bei der Fußball-WM in Russland als Kapitän von Englands Nationalteam fungieren. Das wurde am Dienstag im Kurznachrichtendienst Twitter mitgeteilt. Der Tottenham-Angreifer hat in 23 Länderspielen zwölf Tore erzielt. Als Kapitän führte er den Weltmeister von 1966 bereits vergangenes Jahr gegen Schottland aufs Feld. England trifft bei der WM auf Tunesien, Panama und Belgien.