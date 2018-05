Salzburg-Profi Duje Caleta-Car darf sich weiter Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Fußball-WM in Russland machen. Der Innenverteidiger steht im am Montag veröffentlichten kroatischen 24-Mann-Aufgebot von Kroatien.

Der Kader wird bis 4. Juni auf 23 Spieler reduziert.