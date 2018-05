Der spanische Fußball-Teamchef Julen Lopetegui hat seinen seit 2016 laufenden Vertrag beim Weltmeister 2010 bis 2020 verlängert. Das gab der spanische Verbandspräsident Luis Rubiales am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Madrid bekannt. Der aktuelle Kontrakt Lopeteguis wäre nach der WM in Russland ausgelaufen.