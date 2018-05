DFB-Kader schon vor offizieller Bekanntgabe online geleakt?

Eine Veröffentlichung auf der DFB-Homepage hat im Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft für Verwirrung und sogar Verärgerung gesorgt. In einem Eintrag wurden die Spieler des Fußball-WM-Kaders in Gebärdenschrift vorgestellt - ohne Kevin Trapp, Jonathan Tah, Sebastian Rudy und Nils Petersen. Laut Teammanager Oliver Bierhoff handelte es sich um eine Panne.

"Das muss eine Panne sein. Das macht mich richtig sauer", sagte der Ex-Salzburg-Stürmer bei der Pressekonferenz am Donnerstag in Eppan. Er betonte: "Es ist kein Hinweis auf die finale Nominierung." Bundestrainer Joachim Löw muss bis Montag (12.00 Uhr) noch vier Spieler aus seinem bisher 27-köpfigen Kader für die Fußball-WM in Russland streichen. Trapp, Tah, Rudy und Petersen gehören zu den Kandidaten, die kein persönliches WM-Ticket bekommen könnten.

Der Deutsche Fußball-Bund erklärte die Panne mit einem Missverständnis. Auf der Homepage sei ein Plakat zu sehen, das die "Mühlezeitung", eine Schülerzeitung der Schule Haslachmühle im baden-württembergischen Horgenzell, in Zusammenarbeit mit der Aktion Mensch, dem Deutschen Fußball-Bund und dem Dachverband Deutscher DEAF Fanclubs e.V. (DDDF) schon vor längerer Zeit erstellt habe.