Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Fußball

Reaktionen auf Tunesiens Ausscheiden: "Wir müssen professionell bleiben."

Japan kann sich nach dem 4:0 über Tunesien auf das Sechzehntelfinale einstellen. Die Nordafrikaner sind hingegen fix ausgeschieden.
Alexander Danzinger
21.06.2026, 17:05

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

FIFA World Cup 2026 - Group F - Tunisia v Japan

Nach dem 1:5-Debakel zum Auftakt gegen Schweden trennten sich die Tunesier von Trainer Sabri Lamouchi. Neo-Coach Hervé Renard sollte es im 1.000. Spiel der WM-Geschichte gegen die Blue Samurai richten.

Das Vorhaben misslang auf allen Ebenen. „Das Ergebnis ist hart, spiegelt aber den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften an diesem Abend wider“, sagte der 57-jährige Franzose nach dem Spiel. Renard hatte zuvor Marokko und Saudi-Arabien bei einer WM trainiert.

Völlig überfordert: Japan fegt bei der WM über Tunesien hinweg

Royaler Besuch

Japan stellte bereits in der 4. Spielminute durch Crystal-Palace-Mittelfeldmann Daichi Kamada die Weichen auf Sieg. Feyenoords Stürmer Ayase Ueda avancierte vor den Augen von Prinzessin Hisako Takamado mit einem Doppelpack (31./83.) zum Man of the Match. Der 27-Jährige assistierte zudem zum zwischenzeitlichen 3:0 von Junya Ito in der 69. Minute. „Die letzte WM war enttäuschend für mich. Ich habe also das Gefühl, dass ich mich endlich rehabilitieren konnte“, sagte Ueda, der beim Turnier 2022 lediglich 45 Minuten zum Einsatz kam.

Kein Trainereffekt

Tunesien ist das dritte Team dieser WM, das fix ausgeschieden ist – neben Haiti und der Türkei. Dennoch fordert Neo-Coach Hervé Renard von seiner Mannschaft Seriosität im letzten Gruppenspiel gegen die Niederlande: „Wir sind bei einer Weltmeisterschaft. Wir müssen bis zum Schluss professionell bleiben.“

Japan trifft im letzten Gruppenspiel auf Schweden. Der Trainer der Blue Samurai Hajime Moriyasu hat seine Ambitionen schon vor der WM klargemacht. „Ich denke, es ist okay, uns den WM-Titel als Ziel zu setzen.“

Fans watch the 2026 FIFA World Cup match between Tunisia and Japan in Tokyo

Jubel in Tokio: Japaner feiern an der Shibuya-Kreuzung

Fußball-WM Tunesien Japan
Agenturen, A.D.  | 

Kommentare