„Das ist rassistisch“: Elfenbeinküste-Trainer kritisiert Schweinsteiger

Eines ist wohl sicher. Bastian Schweinsteiger wird nicht mehr so schnell über die Körperlichkeit von afrikanischen Teams vor laufenden Kameras urteilen. Nach seinen Aussagen vor dem Spiel Deutschlands gegen die Elfenbeinküste am vergangenen Wochenende war der ehemalige deutsche Teamkapitän kritisiert worden, weil er vom „afrikanischen“ Fußball als „unorthodox“ und „wild“ gesprochen hat.

Nun hat der Trainer des Teams der Elfenbeinküste, Emerse Fae, die Äußerungen als „rassistisch“ bezeichnet. Er war in der Pressekonferenz nach dem 2:0 seiner Mannschaft gegen Curacao nach seiner Meinung zu Schweinsteigers Aussagen gefragt worden.