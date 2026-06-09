Brisantes Match: Österreich testet vor der WM gegen ... Österreich

Am Mittwoch (Ortszeit) hätte in Los Angeles der letzte WM-Test Österreichs stattfinden sollen. Im Rosebowl Stadium, wo 1994 das WM-Finale zwischen Brasilien und Italien ausgetragen worden war, war Guatemala als letzter Sparringpartner vorgesehen. Das erstmalige Spiel gegen die Mittelamerikaner, aktuell Nummer 96 der Weltrangliste, wurde aus organisatorischen Gründen abgesagt.

Teamchef Ralf Rangnick war darüber sogar glücklich. Statt der rund drei Stunden, die sein Team (in eine Richtung) im Bus gesessen wäre, sind es nun wieder zehn Minuten in Richtung Trainingsplatz. Dort kommt es am Mittwoch zu einem internen Testspiel zwischen Österreich I (in den roten Heimdressen) und Österreich II (in den weißen Auswärtsdressen). Auch ein professionelles Schiedsrichterteam wurde engagiert.