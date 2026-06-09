Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Fußball

Brisantes Match: Österreich testet vor der WM gegen ... Österreich

Österreichs Nationalteam wird am Mittwoch gegen Österreich testen. Wer wird aller dabei sein?
Andreas Heidenreich aus Santa Barbara
09.06.2026, 18:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Test statt Training für die ÖFB-Kicker

Am Mittwoch (Ortszeit) hätte in Los Angeles der letzte WM-Test Österreichs stattfinden sollen. Im Rosebowl Stadium, wo 1994 das WM-Finale zwischen Brasilien und Italien ausgetragen worden war, war Guatemala als letzter Sparringpartner vorgesehen. Das erstmalige Spiel gegen die Mittelamerikaner, aktuell Nummer 96 der Weltrangliste, wurde aus organisatorischen Gründen abgesagt.

Teamchef Ralf Rangnick war darüber sogar glücklich. Statt der rund drei Stunden, die sein Team (in eine Richtung) im Bus gesessen wäre, sind es nun wieder zehn Minuten in Richtung Trainingsplatz. Dort kommt es am Mittwoch zu einem internen Testspiel zwischen Österreich I (in den roten Heimdressen) und Österreich II (in den weißen Auswärtsdressen). Auch ein professionelles Schiedsrichterteam wurde engagiert.

ÖFB-Team: David Alaba verpasst auch das dritte Training

Arbeiter schauen zu

Die Partie findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zusehen werden wohl ein paar Bauarbeiter, die neben dem Trainingsplatz am Uni-Gelände von Santa Barbara in luftiger Höhe ihre Arbeit verrichten. Sie werden wohl auch Marko Arnautovic und David Alaba sehen. Das Duo soll nach zuletzt nur individuellen Trainingseinheiten ab sofort dabei sein.

Öfb Fußball-WM
kurier.at, hot  | 

Kommentare