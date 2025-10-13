WM-Qualifikation: Nagelsmann fordert vom Deutschen Team mehr "Gier"

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Nach der erfolgreichen 4:0-Pflichtübung gegen Luxemburg ist Deutschlands Fußball-Nationalteam am Montag (20.45 Uhr/live Puls4) zum Start der Rückrunde in der Gruppe A der WM-Qualifikation in Nordirland gefordert. Die beiden Teams halten wie auch die Slowakei zur Halbzeit bei sechs Punkten, Ausrutscher darf also in Belfast keiner passieren. Prekär ist die Lage für Schwedens Teamchef Jon Dahl Tomasson vor dem Heimspiel gegen den Kosovo. Einen Sieg benötigt auch Belgien.

Nagelsmann fordert "Gier" und "Galligkeit" "Am Ende müssen wir das Spiel gewinnen, das steht über allem. Ich denke, es ist nicht ratsam, die Tabelle zu lesen, wenn es nicht vorbei ist. Wir müssen die Spiele gewinnen. Und das versuchen wir am Montag", sagte DFB-Teamchef Julian Nagelsmann. Sein Team tritt aufgrund des besten Torverhältnisses als Tabellenführer an, das dank der nordirischen Schützenhilfe in Form eines Heim-2:0 gegen die Slowaken am Freitag. Die Deutschen sind also auch deshalb gewarnt, an sich wartet im stimmungsvollen Windsor Park sicher deutlich mehr Gegenwehr als von Luxemburg. "Die Herangehensweise muss losgelöst sein vom Gegner", betonte der 38-Jährige und forderte die gleiche "Gier" und "Galligkeit" wie gegen den lange Zeit in Unterzahl spielenden Underdog. Für die nötigen Tore soll vor allem auch Serge Gnabry sorgen. "Manchmal läuft es, manchmal läuft es nicht. Gerade läuft es", sagte der 30-Jährige zu seiner Hochform. Von der ist Florian Wirtz aktuell entfernt. "Ich erlebe ihn total befreit. Flo ist ein Spieler, der weiß, was er kann. Und er weiß, wie die Dinge im Fußball laufen", erläuterte Nagelsmann.

Auf das Feld wird sein Team wieder von Joshua Kimmich geführt. "Wir müssen versuchen, auch in Nordirland zu jeder Zeit gefährlich zu werden", sagte der DFB-Kapitän. Doch auch die Nordiren "wollen drei Punkte", wie Verteidiger Trai Hume betonte. Seit sieben Spielen ist sein Team, das zuletzt 1986 bei einer WM vertreten war, im Windsor Park ungeschlagen, seit 2023 gab es dort fünf Pflichtspielsiege in Folge mit 13:0-Toren. "Wir können im Spiel gegen Deutschland nur gewinnen", betonte Nordirlands Teamchef Michael O'Neill, der vor seinem 100. Länderspiel steht. Das verpasst mit Liverpools Conor Bradley sein Kapitän wegen einer Gelbsperre. Die Slowakei, die zum Auftakt mit einem Sieg gegen die DFB-Auswahl überrascht hatte, sollte sich in Trnava gegen das punktlose Schlusslicht Luxemburg keine Blöße geben.

Jon Dahl Tomasson: Schwedens Trainer ist nach der Heimniederlage gegen die Schweiz unter Druck

Schwedens Tomasson: "Sind noch nicht draußen" Schweden hat mit nur einem Punkt aus drei Partien einen kapitalen Fehlstart in der Gruppe B hingelegt, steht nach dem jüngsten 0:2 in Solna gegen die Schweiz mit dem Rücken zur Wand. In Göteborg muss nun gegen den von Franco Foda gecoachten Kosovo eine Reaktion her. Viele der mehr als 50.000 Fans hatten Tomasson schon vor der Schweiz-Partie ausgebuht, danach war auch ein Banner mit einer Rücktrittsforderung ausgerollt worden. Die Luft für den ehemaligen dänischen Topstürmer ist schon sehr dünn. Ans Aufgeben denkt der 49-Jährige aber nicht. "Wir sind noch nicht draußen, keinesfalls. Ich habe schon bei der Auslosung gesagt, dass in der Gruppe jeder jeden schlagen kann, aber genauso jeder gegen jeden verlieren kann. Wir können also zumindest noch Zweiter werden", sagte Tomasson. Der zweitplatzierte Kosovo hat vier Punkte, der Dritte Slowenien zwei. Die makellose Schweiz (9) ist hingegen dank der besseren Effizienz im Duell mit den Schweden enteilt. "Wie wir als Team funktionieren, ist eine Freude", sagte der Schweizer Teamchef Murat Yakin. Das WM-Ticket könnte eventuell schon am Montag nach dem Gastspiel in Ljubljana fixiert sein.