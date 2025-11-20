Fußball

WM-Play-off: Das sind die Duelle um die letzten WM-Tickets

Materazzi loste Italien
In Zürich wurde das WM-Play-off der Gruppenzweiten der Qualifikation gelost. Italien zum Beispiel muss gegen Nordirland ran.
20.11.25, 13:44
12 der 16 WM-Tickets aus Europa sind bereits vergeben. Österreich sicherte sich bekanntlich durch das 1:1 von Michael Gregoritsch gegen Bosnien-Herzegowina am Dienstag die fixe Qualifikation. Die restlichen vier Plätze werden im März im Play-off ermittelt. Durch die Aufstockung der WM von 32 auf 48 Teilnehmern bekam Europa drei Startplätze mehr. 

Die Paarungen wurden am Donnerstag im FIFA-Hauptquartier in Zürich gelost.  

Die Semifinalpaarungen lauten

  • Italien - Nordirland (Pfad A)
    Wales - Bosnien-Herzegowina
  • Ukraine - Schweden (Pfad B)
    Polen - Albanien
  • Türkei - Rumänien (Pfad C)
    Slowakei - Kosovo
  • Dänemark -  Nordmazedonien (Pfad D)
    Tschechien - Irland
Das Finale lautet

  • Wales/Bosnien-Herzegowina - Italien/Nordirland
  • Ukraine/Schweden- Polen/Albanien
  • Slowakei/Kosovo- Türkei/Rumänien
  • Tschechien/Irland- Dänemark/Nordmazedonien 

    Die Spieltermine sind am 26. und 31. März.
Jamaika gegen Neukaledonien

Neben den vier Plätzen für Europa werden zwischen 23. und 31. März zwei Tickets im interkontinentalen Play-off-Turnier vergeben. Im Pfad 1 kommt es zunächst zu einem Duell zwischen Neukaledonien und Jamaika. Der Sieger trifft im Finale auf den afrikanischen Vertreter DR Kongo, der Gewinner fährt zur WM. 

Selbiges gilt für Pfad 2, bei dem zunächst Bolivien und Suriname aufeinandertreffen. Der Gewinner bekommt es im Endspiel mit Irak zu tun. Die Spiele finden in den mexikanischen Städten Guadalajara und Monterrey statt.

Die sechs Play-off-Plätze werden bei der WM-Auslosung am 5. Dezember (18.00 Uhr/MEZ) in Washington als Platzhalter zugelost.

