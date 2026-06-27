Medien-Wuchteln: „Wenn’s noch dicker kommt, wird’s hinten raus etwas dünn“

Von Dieter Chmelar Ein Sportjournalist ist jemand, der dir am Samstag verkündet, welche Mannschaft am Sonntag gewinnen wird, und dir am Montag erklärt, warum sie verloren hat – glauben Sie mir, ich war selbst einer (erster Matchbericht: Kaiserebersdorf – Stadlau 0:0, Wiener Liga, drei Zeilen plus Aufstellungen, beste Spieler fettgedruckt, KURIER, 1979). Auch bald 47 Jahre danach hat sich nichts geändert an der „glorreichen Ungewissheit“ des Fußballs. Insgeheim träume ich ja (Achtung: Inselwitz), der Cup werde diesmal die Beute von ... ... Kap Verde. Beim Aufwachen kommt mir das Spanisch, Französisch, Englisch und Niederländisch vor. Deutsch weniger, obwohl das wieder einmal mein Thema ist. Denn: Was sich radikal „weiterentwickelt“ hat, erkennt man längst auf dem Rasen und an den Phrasen.

Nach und nachts lehrt uns die WM, nicht nur die Zeitverschiebung zu ertragen, sondern auch die Lautverschiebung. Es heißt (ob im ORF oder bei Servus TV) nämlich nicht mehr „Burschen“, sondern „Jungs“, nicht „Gurkerl“, nein: „Beinschuss“ oder „Höchststrafe durch die Hosenträger“ und ein Spiel beginnt nicht, es „ist an“. Wird jemand ausgetauscht, dann „geht er runter“, man verteidigt nicht, sondern „arbeitet nach hinten“, man greift nicht mehr ideenreich an, nein, man „kreiert Chancen für Knipser“, die gern „Fouls ziehen“, wenn sie nicht „einen Ticken“ zu spät dran sind oder sich „ein Stück weit“ (was wurde eigentlich aus dem „Alzerl“?) in den „Räumen zwischen den Ketten“ verirren, statt „hoch anzupressen“ und zu „netzen“. Deshalb, pardon: „von daher“, hält der Tormann seinen „Kasten rein“, um kein „Kacktor“ zu kassieren, was bei „pomadigem Wegverteidigen“ schon einmal passieren kann. Meine zwei Lieblingsweisheiten in einem Satz – „Wenn’s noch dicker kommt, wird’s hinten raus etwas dünn“ – definieren „Stoffwechsel“ nicht nur als Leiberltausch, sondern durchaus medizynisch.