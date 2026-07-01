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Fußball

Ausfall beim ÖFB-Team: Mwene fehlt im Duell gegen Spanien

Linksverteidiger Phillipp Mwene laboriert an einer Muskelverletzung und kann im Sechzehntelfinale nicht spielen.
Andreas Heidenreich und Alexander Strecha aus Los Angeles
01.07.2026, 20:13

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Das ÖFB-Nationalteam hat am Donnerstag im Sechzehntelfinale gegen Spanien einen Ausfall zu beklagen. Phillipp Mwene steht Teamchef Ralf Rangnick leider nicht zur Verfügung.

Der Linksverteidiger hat sich eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen und verpasst das Duell mit dem Europameister.

Damit dürfte wohl Allrounder Konrad Laimer gegen Spanien den Part als Linksverteidiger in der Viererkette übernehmen.

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kurier.at, cg  | 

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